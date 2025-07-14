Олег Гончар

Ексчемпіон світу Тімоті Бредлі в інтерв’ю Boxing News 24/7 прокоментував перемогу британського боксера другої середньої ваги Хамзи Шираза (22-0-1, 18 КО) над пуерториканцем Едгаром Берлангою (23-2, 18 КО) в елімінаторі WBC.

Раніше Шираз нокаутував Берлангу в п’ятому раунді, здобувши статус обов’язкового претендента.

Бредлі назвав результат бою «вишенькою на торті», заявивши, що Берланга зганьбив себе та свою сім’ю, не зумівши нав’язати бій.

«Хамза впевнено тримав оборону, не даючи Едгару шансів загострити ситуацію. Шираз діяв зважено, не розкидаючись ударами». Тімоті Бредлі

Бредлі також висловив сумніви щодо бою Шираза з Саулом Альваресом.

«Якщо Канело уникає Бенавідеса, то не битиметься і з Ширазом». Тімоті Бредлі

Нагадаємо, раніше Шираз висловився про можливий бій з Альваресом.