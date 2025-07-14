Шираз готовий до бою з Канело після перемоги над Берлангою
Британець нокаутував Берлангу та став обов’язковим претендентом для Канело
близько 1 години тому
Британський претендент на титул WBC в другій середній вазі Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) в інтерв’ю Boxing King Media прокоментував можливість поєдинку проти абсолютного чемпіона дивізіону Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО).
«Гадаю, тепер усі заговорять про поєдинок із Канело. Не хочу, щоб це виглядало як прояв неповаги, але я готовий. Я багато працював у залі, і сьогодні це дало свій результат».
Нагадаємо, що раніше в Нью-Йорку Шираз здобув статус обов’язкового претендента, нокаутувавши Едгара Берлангу в п’ятому раунді.
У Альвареса наразі запланований бій із Теренсом Кроуфордом 13 вересня.
Організатор боксерських поєдинків у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх також повідомив, чи битиметься Шираз з Альваресом.