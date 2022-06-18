Бредлі: «Я думаю, що Альварес зупинить Головкіна»

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що абсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) достроково переможе власника титулу IBF в середньому дивізіоні Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO) в третьому поєдинку.

Бредлі цитує портал boxingnews24.com:

Тому Альварес буде іншим. Поєдинок з Дмитром Біволом зробить його краще. Канело стане сильнішим бійцем, він стане сильніше ментально. Через це Альварес поліпшить свою гру, так що я чекаю кращої версії Канело, коли він буде битися з Головкіним. Я думаю, що Альварес зупинить GGG, а якщо немає, то завдасть йому великої шкоди.

Канело молодше, у нього відмінні комбінації, він буде боксувати на дистанції. Канело буде поєднувати це, і ви побачите на цей раз кращу версію Канело, яку ми довго не бачили перед цією поразкою».