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Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Бредлі: «Я думаю, що Альварес зупинить Головкіна»

Американець вважає, що Канело достроково переможе GGG в третьому поєдинку
Бокс Професійний бокс
21:20
Бредлі: «Я думаю, що Альварес зупинить Головкіна»

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що абсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) достроково переможе власника титулу IBF в середньому дивізіоні Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO) в третьому поєдинку.

Бредлі цитує портал boxingnews24.com:

«Канело тільки недавно програв, і він був королем pound-for-pound. Ви не розумієте, як це позначається на такому гордій бійці, як Альварес. Канело почне з чистого аркуша, і він усвідомлює, що йому необхідно попрацювати над боксерськими навичками, повернутися до того, що він робив.

Тому Альварес буде іншим. Поєдинок з Дмитром Біволом зробить його краще. Канело стане сильнішим бійцем, він стане сильніше ментально. Через це Альварес поліпшить свою гру, так що я чекаю кращої версії Канело, коли він буде битися з Головкіним. Я думаю, що Альварес зупинить GGG, а якщо немає, то завдасть йому великої шкоди.

Канело молодше, у нього відмінні комбінації, він буде боксувати на дистанції. Канело буде поєднувати це, і ви побачите на цей раз кращу версію Канело, яку ми довго не бачили перед цією поразкою».

Сауль Альварес і Геннадій Головкін проведуть дві прес-конференції в кінці червня.

Рене Тер Велде
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Теги

Сауль Альварес Геннадій Головкін Тімоті Бредлі

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