Бріггс: «Я навіть не знаю, як перемогти Усика»
Бріггс: «Джошуа складно битися проти Усика»
Американець заявив, що AJ доведеться вирішити дуже важке завдання в реванші з українцем
14:45
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс в інтерв'ю TRU SCHOOL SPORTS заявив, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) доведеться вирішити дуже важке завдання в реванші з чинним володарем титулів WBA / WBO / IBF в хевівейте Олександром Усиком (19-0, 13 KO).
«Я думаю, що складно битися проти Усика. Олександр - лівша з нереальними кондиціями, високим боксерським IQ. Дуже важко встигати за ним. Це складний поєдинок.
Це один з кращих суперважковаговиків нашої епохи, не кажучи про те, що Джошуа теж багато чого домігся за свою нетривалу кар'єру. Це просто два відмінних, дуже хороших бійця».
Реванш Олександр Усик - Ентоні Джошуа перенесений на серпень.
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