Бріггс: «Джошуа складно битися проти Усика»

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс в інтерв'ю TRU SCHOOL SPORTS заявив, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) доведеться вирішити дуже важке завдання в реванші з чинним володарем титулів WBA / WBO / IBF в хевівейте Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Це один з кращих суперважковаговиків нашої епохи, не кажучи про те, що Джошуа теж багато чого домігся за свою нетривалу кар'єру. Це просто два відмінних, дуже хороших бійця».