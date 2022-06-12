Дюбуа: «Я був би щасливий битися з переможцем бою Усик - Джошуа»
Бріггс: «Я навіть не знаю, як перемогти Усика»
Американець зізнався, що не знає, як здолати українця
14:15
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс в інтерв'ю TRU SCHOOL SPORTS зізнався, що не знає, як здолати чинного власника титулів WBA, WBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO).
«Такий супертяжеловес-лівша, як Усик, багато в чому нагадує мені Корі Сандерса, але він більш майстровитий. Нехай Корі Сандерс покоїться з миром. Цей супертяж з ПАР був приголомшливим панчером, він нокаутував Володимира Кличка.
Усик - лівша, він здатний наносити удари під різними кутами. У нього нереальна витривалість. Як побити такого хлопця, як він? Необхідно рубатися, битися. Хто його знає? Я навіть не знаю, як його перемогти. Важко сказати».
Реванш Олександр Усик - Ентоні Джошуа перенесений на серпень.
Коментарі 0