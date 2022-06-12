Бріггс: «Я навіть не знаю, як перемогти Усика»

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс в інтерв'ю TRU SCHOOL SPORTS зізнався, що не знає, як здолати чинного власника титулів WBA, WBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO).

Усик - лівша, він здатний наносити удари під різними кутами. У нього нереальна витривалість. Як побити такого хлопця, як він? Необхідно рубатися, битися. Хто його знає? Я навіть не знаю, як його перемогти. Важко сказати».