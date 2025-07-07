Бріггс не виключає бою з Чісорою: «Це бій мрії, про який говорять роками»
Шеннон не приховує зацікавленості у потенційному бою з Дереком
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Шеннон Бріггс (60-6-1, 53 KO) висловив повагу до британського ветерана Дерека Чісори (36-13, 23 KO) та заявив, що бій між ними досі може відбутися. Слова наводить iFL TV.
Дивовижно, чого досяг Чісора у своїй кар’єрі. Він — один із найжорсткіших боксерів усіх часів. Бій між нами — це справжній поєдинок мрії, про який люди говорять роками. І він усе ще можливий.
Наступний поєдинок Бріггс планує провести 5 серпня.
Колишній чемпіон світу Шеннон Бріґґс готується до повернення на ринг.