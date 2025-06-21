Денис Сєдашов

53-річний ветеран боксу Шеннон Бріґґс готується до повернення на ринг. Американець планує провести шестираундовий рейтинговий поєдинок 1 липня в Нешвіллі. Ім’я його суперника поки що не розголошується. Слова наводить Boxing Scene.

Я давно не виходив на ринг, але ніколи не переставав бути бійцем. Тепер я повертаюся сильнішим, швидшим і небезпечнішим, ніж будь-коли. Це не просто поєдинок — це рух! Let's go champ! Шеннон Бріґґс

Нагадаємо, останній офіційний бій Шеннон Бріґґс провів у травні 2016 року, коли вже в першому раунді нокаутував аргентинця Еміліо Есакієля Сарате.

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