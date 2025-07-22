Олег Гончар

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) на своєму YouTube-каналі висловився про можливий бій між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та володарем титулу IBF у важкій вазі Джеєм Опетаєю (28-0, 22 КО).

Брієдіс високо оцінив домінування Усика, заявивши, що наразі немає бійця, здатного перемогти українця в крузервейті чи надважкій вазі. При цьому, він висловив бажання побачити поєдинок українця проти новозеландця Джея Опетаї, наголосивши, що в надважкій вазі Усик мав би перевагу.

Я б хотів один бій подивитися – проти Опетаї в крузервейті або хевівейті. Майріс Брієдіс

Водночас він припустив, що в крузервейті Опетаї було б легше скласти конкуренцію Усику через його природну вагу та стиль.

Брієдіс, який сам двічі зустрічався з Усиком у 2018 та 2024 роках, визнав унікальність українця, який здолав усіх топових суперників.

Нагадаємо, раніше відомий ексчемпіон із Великої Британії дав оцінку бою Усика проти Дюбуа.