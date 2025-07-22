Брієдіс назвав боксера, який поб'є Усика
Латвієць назвав Усика фаворитом, але в крузервейті бій буде цікавіший.
близько 3 годин тому
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) на своєму YouTube-каналі висловився про можливий бій між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та володарем титулу IBF у важкій вазі Джеєм Опетаєю (28-0, 22 КО).
Брієдіс високо оцінив домінування Усика, заявивши, що наразі немає бійця, здатного перемогти українця в крузервейті чи надважкій вазі. При цьому, він висловив бажання побачити поєдинок українця проти новозеландця Джея Опетаї, наголосивши, що в надважкій вазі Усик мав би перевагу.
Я б хотів один бій подивитися – проти Опетаї в крузервейті або хевівейті.
Водночас він припустив, що в крузервейті Опетаї було б легше скласти конкуренцію Усику через його природну вагу та стиль.
Брієдіс, який сам двічі зустрічався з Усиком у 2018 та 2024 роках, визнав унікальність українця, який здолав усіх топових суперників.
Нагадаємо, раніше відомий ексчемпіон із Великої Британії дав оцінку бою Усика проти Дюбуа.