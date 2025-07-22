Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думками про реванш Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Британця цитує vringe.com:

Я не дуже задоволений побаченим. Не думаю, що його струснув той удар. Адже все виглядало так, наче впасти було його вибором. Адже він не сильно поспішав піднятися на ноги.

Це не означає, що він був у формі. Але видихся реально швидко. Він упав, після чого виглядав чуваком, який не має шансів на перемогу. Виглядав чуваком, який в одну мить втратив усе: віру в себе, витривалість, енергію та бажання перемогти. Він був дуже розгонистим. Не кажу, що він навмисно впав. Думаю, що в той момент на ньому можна було ставити хрест. На той момент він уже програв.