Брієдіс назвав найсильнішого боксера крузервейту
Латвієць визнає, що дивізіон має проблему з популярністю, незважаючи на клас бійців
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс висловив захоплення нинішнім володарем титулу IBF — австралійцем Джеєм Опетаєю (27–0, 21 КО). На думку Брієдіса, саме він наразі є найсильнішим боксером дивізіону. Слова наводить The Ring.
У першій важкій вазі завжди є яскравий представник, і сьогодні це, без сумніву, Джей Опетая.
Брієдіс двічі зустрічався з Опетаєю — у 2022 та 2024 роках. Обидва бої завершились поразками. Після другого поєдинку він оголосив про завершення кар’єри..
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