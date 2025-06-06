Пакʼяо – про завершення кар'єри Ломаченком: «У нього є причина...»
Легенда боксу похвалив українця
близько 7 годин тому
Менні Пак’яо / Фото - Yahoo
Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях філіпінець Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) для FightHype прокоментував рішення володаря титулів IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити професійну карʼєру.
«Він – чемпіон і хороший боксер. У нього є причина, чому він пішов на пенсію».
Нагадаємо, що 5 червня Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри. У травні минулого року українець достроково переміг Джорджа Камбососа у своєму останньому бою, завоювавши титул IBF у легкій вазі.