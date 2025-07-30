Олег Гончар

Ексчемпіон у чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер (35-5-1, 24 КО) викликав на бій ютубера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

На своїй сторінці в Instagram 36-річний американець заявив. що готовий нокаутувати Пола.

«Джейк Пол, я б нокаутував твій зад. Я звертаюся до тебе, Джейк Пол. Я б тебе нокаутував, серйозно». Едріен Бронер

Бронер, який не перемагав із 2023 року, програв свій останній бій у червні 2024 року Блеру Коббсу одноголосним рішенням суддів.

Праймова форма у Бронера була в 2008–2012 роках, а після того він боксує нестабільно.

Зараз Бронер шукає гучний поєдинок для рестарту кар’єри, але Пол, ймовірно, не зацікавлений, адже орієнтується на бої з більшими зірками, як-от Ентоні Джошуа чи Джервонта Девіс.