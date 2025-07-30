Бронер викликав Джейка Пола на бій і пообіцяв нокаутувати його
Колишній чемпіон у чотирьох дивізіонах намагається перезапустити кар’єру
близько 4 годин тому
Ексчемпіон у чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер (35-5-1, 24 КО) викликав на бій ютубера Джейка Пола (12-1, 7 КО).
На своїй сторінці в Instagram 36-річний американець заявив. що готовий нокаутувати Пола.
«Джейк Пол, я б нокаутував твій зад. Я звертаюся до тебе, Джейк Пол. Я б тебе нокаутував, серйозно».
Бронер, який не перемагав із 2023 року, програв свій останній бій у червні 2024 року Блеру Коббсу одноголосним рішенням суддів.
Праймова форма у Бронера була в 2008–2012 роках, а після того він боксує нестабільно.
Зараз Бронер шукає гучний поєдинок для рестарту кар’єри, але Пол, ймовірно, не зацікавлений, адже орієнтується на бої з більшими зірками, як-от Ентоні Джошуа чи Джервонта Девіс.
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