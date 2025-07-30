Олег Гончар

Тренер ексчемпіона надважкої ваги Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Бен Девісон розкритикував ідею поєдинку британця з відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO). Слова тренера навів портал BoxingScene.

За словами тренера, цей бій небезпечний через ризики для безпеки та вважає, що такі поєдинки санкціонуються лише заради грошей.

«Можливо, саме щось подібне змусить людей зупинитися й замислитися: «Почекайте, це потрібно переглянути». Але завжди знайдеться той, хто це схвалить, дозволить або санкціонує. Усе через гроші — в цьому причина». Бен Девісон

Девісон похвалив Джошуа за професіоналізм, але зазначив, що після нокауту від Даніеля Дюбуа у вересні 2024 року та отриманих травм 35-річному бійцю потрібен відпочинок.

Щодо співпраці тренер уточнив, що працює з Джошуа без контракту, оцінюючи кожен бій окремо. Він готовий допомогти, але повернення Ей Джея залежить від його стану після відновлення.

Девісон припустив, що Джошуа може знадобитися проміжний поєдинок, щоб повернутися до титульної гонки у надважкій вазі.

Нагадаємо, раніше промоутер Едді Хірн підтвердив можливість організації бою Джошуа та Джейка Пола.