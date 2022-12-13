Відомо, коли буде оголошений перший поєдинок Берінчика після початку співпраці з промоутером Ф’юрі
«Броварів може не буде». Берінчик розповів, де битиметься в Україні після завершення війни
Денис після перемоги хоче відбоксувати у Палаці спорту
13 грудня 11:57
Фото: Instagram
Український легковаг Денис Берінчик (17-0, 9 KO) розповів, де хотів би провести наступний поєдинок в Україні:
Ну, Броварів може не буде. А київський Палац спорту, бо ж K2 ще є co-промоутером Queensberry. У нас є така можливість, може бути колись, коли завершаться повністю бойові дії, тоді б я з задоволенням провів би в Україні захист, а то і два.
Але поки що нас чекає закордонний ринг і ми підписали контракт. Скоро будуть бої.
Нагадаємо, що наступний бій Берінчика має буде оголошений через місяць.
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