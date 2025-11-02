Олег Гончар

У головному поєдинку боксерського шоу в Манчестері Джошуа Буатсі (20-1, 13 КО) здобув вакантний пояс WBA International у напівважкій вазі, перемігши Зака Паркера (26-2, 18 КО).

Бій вийшов брудним і не надто видовищним: Паркер робив ставку на захист, клінчі та невеличкі порушення правил, такі як хватання рук. Буатсі виглядав агресивніше, але не міг знайти ритм і йому бракувало серійності та жорсткості.

У п'ятому раунді Джошуа нарешті додав і Паркер кілька разів опинявся на канвасі після клінчів, але рефері не зарахував нокдаун.

Паркер боксував пасивно, багато рухався, змінював стійки, але як боксер він в цьому поєдинку був краще. Однак, судді віддали перемогу Буатсі: 96-94, 96-94, 95-95.

Нагадаємо, Буатсі раніше назвав боксера, який знову зробив бокс популярним в Британії.