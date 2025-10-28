Олег Гончар

Колишній тимчасовий чемпіон WBO у напівважкій вазі Джошуа Буатсі заявив, що саме завдяки Ентоні Джошуа інтерес до боксу у Великій Британії значно зріс, повідомив портал BoxingScene.

За словами Буатсі, до того, як він став професійним боксером, він майже не стежив за цим видом спорту, однак ім’я Ентоні Джошуа було відоме навіть людям далеким від рингу.

«Я знав, що є хлопець на ім’я Джошуа, який привертає увагу до боксу в Англії. Коли я став професіоналом, інтерес до поєдинків тільки зростав. Люди почали виходити з дому, щоб провести вечір за переглядом боїв. Ми всі стали бенефіціарами того, що зробив Ей Джей, хоча йому не завжди віддають належне». Джошуа Буатсі

Буатсі зазначив, що у багатьох країнах є талановиті боксери, але через відсутність інтересу публіки їхній спорт практично не розвивається.

Буатсі особисто вдячний Джошуа за те, що той зробив бокс у Британії популярним і дав можливість іншим спортсменам розвиватися.

Також британський боєць розповів, що навіть американські спортсмени прагнуть виступати в Англії, адже вважають британську аудиторію однією з найемоційніших у світі.

36-річний Ентоні Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні 2024 року, коли достроково поступився Даніелю Дюбуа.

Нагадаємо, Джошуа анонсував бій із Тайсоном Ф’юрі.