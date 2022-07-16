Буду Джек поб'ється в андеркарті Усик – Джошуа

Швед йде на серії з чотирьох перемог

Екс-чемпіон світу Баду Джек (25-3-3,15 КО) може повернутися в ринг 20 серпня на шоу в Саудівській Аравії, повідомляє TalkSport.



38-річний шведський важковаговик поб'ється проти Річарла Рівери (21-0, 16 КО).

Для Баду це буде перший бій з травня, коли він за 46 секунд нокаутував Хана Атійо.

31-річний Рівера в травні нокаутував джорнімена Фіделя Монтерросу Муньоса.

20 серпня шоу в Джидді, Саудівська Аравія, очолить поєдинок чемпіона світу WBO, IBF, WBA в суперважкій вазі Олександра Усика і Ентоні Джошуа.