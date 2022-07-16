Буду Джек поб'ється в андеркарті Усик – Джошуа

У пошуках скарбів: Зміїний острів
18 липня 15:50
Екс-чемпіон світу Баду Джек (25-3-3,15 КО) може повернутися в ринг 20 серпня на шоу в Саудівській Аравії, повідомляє TalkSport.
38-річний шведський важковаговик поб'ється проти Річарла Рівери (21-0, 16 КО).
Для Баду це буде перший бій з травня, коли він за 46 секунд нокаутував Хана Атійо.
31-річний Рівера в травні нокаутував джорнімена Фіделя Монтерросу Муньоса.
20 серпня шоу в Джидді, Саудівська Аравія, очолить поєдинок чемпіона світу WBO, IBF, WBA в суперважкій вазі Олександра Усика і Ентоні Джошуа.
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