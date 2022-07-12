«Знайти свої яйця». Тренер росіянина Бівола поділився порадами з Джошуа напередодні реваншу з Усиком

Фото: Boxing Scene

Тренер Дмитрія Бівола (20-0, 11 KO) Джоель Діас розповів Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO), як перемогти Олексадра Усика (19-0, 13 KO):



Йому треба піти на Усика. Не можна давати Олександру час на роздуми, бо він кмітливий і рухається. Джошуа не варто зволікати. Треба вийти на ринг, намацати свої яйця та прибрати Усика. Джошуа здатний на це, бо має всі інструменти. Йому потрібно просто вірити у свої навички та міць, і тоді він зможе перемогти.

Я не знаю, чи Джошуа переможе. Це залежить лише від нього та його нинішнього психологічного стану. Якщо він вірить у себе, то переможе, а якщо сумнівається у собі, то ні.