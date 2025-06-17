Олег Гончар

У ніч на 17 червня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Один із ударів пошкодив будинок у Солом’янському районі, де проживав тренер Федерації боксу Києва Сергій Батраков. Про це повідомила Київська міська організація ФБУ.

«Один із прильотів стався у Солом’янському районі — саме в будинок, де живе наш тренер, якого ми перевезли до міста Києва – Сергій Батраков. Це диво, що він залишився живим. Але його квартира знищена».

Станом на ранок 17 червня в Києві зафіксовано 14 загиблих і 60 поранених.

Нагадаємо, раніше на ракетний удар відреагувала дружина Олександра Усика.