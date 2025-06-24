Володимир Кириченко

Чемпіон світу за версією IBF у першій середній вазі росіянин Бахрам Муртазалієв (23-0, 17 KO) може виступити в рамках боксерського вечора, що відбудеться 14 вересня у Лас-Вегасі (США). Про це повідомляє оглядач Ленс Пагмайр.

«Чемпіон IBF у першій середній вазі Бахрам Муртазалієв веде переговори про поєдинок із третім номером рейтингу англійцем Джошем Келлі (16-1-1, 9 KO). Бій може відбутися на турнірі Канело – Кроуфорд 14 вересня».

У своєму останньому бою у жовтні минулого року Муртазалієв переміг технічним нокаутом у 3-му раунді австралійського ексчемпіона Тіма Цзю.

Нагадаємо, бій між Кроуфордом та Альваресом відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. Трансляція поєдинку буде доступна на Netflix.

Нагадаємо, на кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.