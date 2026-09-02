Колишній український боксер Євген Хитров (20-2, 17 КО) прокоментував свою мобілізацію до лав Збройних Сил України.

«Хлопці, ну що я вам хочу сказати? Оце так країну прославляєш, б###ь, прославляєш усе життя, а потім, с##а, оце так хоп, н###й, і тебе, б###ь, мусора в Кривбасі, б###ь, молоді підвинтили, б###ь, і привезли в ТЦК. Тому, б###ь, оце таке от життя, б###ь.

Менти допомагають, б###ь, ТЦКшникам, б###ь, пакувати нормальних людей. Це війна, я все розумію, б###ь. Але я якби теж не х#й з гори, б###ь, розумієте? Усе життя, б###ь, з 13 років, б###ь, прапор України піднімаю, б###ь, вище н###й нікуди. Б###ь, Олімпіада, чемпіонати світу і все решта. Ну, б###ь, усім по х#ю взагалі, б###ь. Так що оце таке от життя, б###ь.

Тому для когось є привілеї, б###ь, для когось їх, н###й, немає. І доводиться оце так, б###ь, у казармі нюхати потняки, б###ь, як, с##а, на зборах у молоді роки, б###ь. Життя, б###ь».