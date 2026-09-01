Хижняк увійшов до топ-15 рейтингу WBA
Чемпіоном у напівважкій вазі є Дмитро Бівол
Український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк (3-0, 2 КО) увійшов до оновленого рейтингу WBA у напівважкій вазі, посівши 15-те місце.
Хижняк здобув перемогу над аргентинцем Дурвалем Еліасом Паласіо одноголосним рішенням суддів (99:91, 98:92, 100:90) та завоював пояс WBA Gold International.
Це був перший титульний поєдинок українця на професійному рингу.
Рейтинг WBA у напівважкій вазі:
Чемпіон: Дмитро Бівол
Регулярний чемпіон: Девід Бенавідес (США)
Тимчасовий чемпіон: Альберт Рамірес (Венесуела)
Шарабутдін Атаєв
Арлен Лопес (Куба)
Наджі Лопес (Пуерто-Рико)
Артур Бетербієв (Канада)
Атіф Оберлтон (США)
Леррон Річардс (Велика Британія)
Бенжамен Мендес Тані (Франція)
Семюел Арнольд (США)
Віллі Гатчінсон (Велика Британія)
Бредлі Реа (Велика Британія)
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15. Олександр Хижняк (Україна)
Перший титул у профі! Хижняк переміг Паласіо у головному бою у Львові.
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