«Чемпіоне, повага». Стівенсон відреагував на завершення кар’єри Ломаченка
Шакур підкреслив, що українець залишиться легендою в історії боксу
близько 24 годин тому
Американський чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (23-0, 11 КО) висловив повагу Василю Ломаченку (18-3, 12 КО), який нещодавно оголосив про завершення професійної карʼєри. Слова наводить The Ring.
Він — справжня легенда як у ринзі, так і за його межами. Один із найвидатніших, як на мене. Чемпіоне, моя повага.
Арум про завершення кар’єри Ломаченка: «Нам його дуже бракуватиме».