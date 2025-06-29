Чісора хоче, щоб Усик або Дюбуа відмовилися від чемпіонських титулів
Британець хоче зустрітися з Паркером за вакантні пояси IBF або WBO, якщо переможець бою Усик – Дюбуа відмовиться від титулів
близько 1 години тому
Британський суперважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) розкрив свої амбітні плани на майбутнє.
Дерек заявив, що зберігає статус обов’язкового претендента за версією IBF.
«Президент IBF запевнив: «Дерек, твоя позиція забезпечена, не хвилюйся».
Чісора сподівається, що після бою за звання абсолютного чемпіона у важкій вазі між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа переможець відмовиться від поясів IBF і WBO.
У такому разі Чісора хоче поборотися за ці титули з новозеландцем Джозефом Паркером.
«Ми з Джозефом розірвемо один одного за ці пояси».
Бій Усика проти Паркера відбудеться 19 липня в Лондоні.