Хорватський проспект надважкого дивізіону Філіп Хргович (18-1, 14 КО) для BoxNation поділився думками про реванш між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Дивіться, зараз я думаю, це зовсім інший бій, ніж був перший. У першому поєдинку Дюбуа був декласований, а тепер я вважаю, він точно інший боєць. У нього було три відмінні перемоги, і його впевненість зараз набагато краща, набагато вища. Він зробив щось зі своєю стійкою. Я не знаю, що, але його стійка краще.

Він зовсім інший боєць, і я очікую зовсім інший бій, причому більш важкий поєдинок для Усика, ніж в перший раз. У мене невеликий фаворит все ще Усик, але я не буду здивований, якщо Даніель Дюбуа виграє реванш.

Я знаю, що ви, хлопці, британці, зробите все, щоб допомогти Даніелю виграти реванш. Якщо це буде близький бій, то, я думаю, краще буде Дюбуа. Так що так, вважаю, буде відмінний бій і важчий для Усика, ніж їх перший поєдинок».