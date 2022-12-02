Ф'юрі – про бій з Чісорою: «Чекайте різанину завтра»
Чісора – про бій з Ф'юрі: «Чекайте кращий перший раунд в історії боксу»
Британець має намір влаштувати сенсацію
02 грудня 22:39
Британський боксер Дерек Чісора (33-12, 23 КО) має намір влаштувати сенсацію і нокаутувати чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) вже завтра, про що повідомив BT Sport.
« Я схвильований. Все, що я можу сказати, – не пропустіть це. Це буде захоплююче».
Ти говорив про апсет в 1-му раунді. Це те, що фанатам слід очікувати?
«Ми домовилися. Ми сказали, що збираємося показати кращий перший раунд в історії боксу».
Бій відбудеться 3 грудня в Лондоні.
також завтра буде битися Денис Берінчік.