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Чісора назвав Джошуа єдиний спосіб зупинити Усика

Дерек вважає, що українця не перемогти, якщо не нівелювати його мобільність
Бокс Професійний бокс
14:37
Чісора назвав Джошуа єдиний спосіб зупинити Усика
Фото: Twitter

Британець Дерек Чісора (32-12, 23 KO) в інтерв'ю DAZN поділився думками щодо майбутнього реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):

Йому необхідно сильно бити Усика. Олександр завжди працює під різними кутами, і AJ повинен розібратися з цим, щоб зупинити його пересування. Є тільки один спосіб завадити такому хлопцеві рухатися: бити його по ліктях, стегнах та скрізь. У такому разі він рухатиметься менше.

Нагадаємо, що другий бій відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.

Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Дерек Чісора

Коментарі 1

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6 липня 2022р. 15:38
Особливо "спортивно" бити по бедрах у боксі
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