Пітер Ф’юрі розповів, як Джошуа перемогти неймовірного майстра Усика
Чісора назвав Джошуа єдиний спосіб зупинити Усика
Дерек вважає, що українця не перемогти, якщо не нівелювати його мобільність
14:37
Фото: Twitter
Британець Дерек Чісора (32-12, 23 KO) в інтерв'ю DAZN поділився думками щодо майбутнього реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Йому необхідно сильно бити Усика. Олександр завжди працює під різними кутами, і AJ повинен розібратися з цим, щоб зупинити його пересування. Є тільки один спосіб завадити такому хлопцеві рухатися: бити його по ліктях, стегнах та скрізь. У такому разі він рухатиметься менше.
Нагадаємо, що другий бій відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.
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