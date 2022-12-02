Арум: «Якщо Ф'юрі переможе Чісору, то наступним буде Усик»
Чісора сподівається, що судді не будуть тягнути Ф’юрі, як Усика
Дерек продовжує говорити про свою «перемогу» над українцем
02 грудня 12:59
Фото: BT Sport
Претендент Дерек Чісора (33-12, 23 KO) сподівається на чесне суддівство у поєдинку з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO):
Давайте будемо чесними – у бою з Усиком я перемагав. Я виграв той поєдинок. Я його побив, та перемогу мені не віддали. Ви знаєте, що це проблема. Я просто сподіваюся, що в майбутньому бою буде чесне суддівство та справедливий рефері. Просто в цьому тренувальному таборі я відпрацьовував багато нових цікавих речей, тому не хочу, щоб до мене були упередженими.
Я хочу, щоб усі були з відкритою свідомістю та чесними. Просто я точно знаю, що йду туди не для того, щоби мене швидко поклали. Я хочу, щоб усе було чесно.
У разі перемоги над Чісорою Ф’юрі битиметься з Олександром Усиком (20-0, 13 KO).