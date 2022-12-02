Чісора сподівається, що судді не будуть тягнути Ф’юрі, як Усика

Фото: BT Sport

Претендент Дерек Чісора (33-12, 23 KO) сподівається на чесне суддівство у поєдинку з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO):



Я хочу, щоб усі були з відкритою свідомістю та чесними. Просто я точно знаю, що йду туди не для того, щоби мене швидко поклали. Я хочу, щоб усе було чесно.