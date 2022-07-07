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THE FOOTBALL REVIEW

Чісора в разі перемоги над Пулєвим отримає ще один великий бій

Промоутер зазначив, що Дерек – залишається хорошим боксером, незважаючи на останні поразки
Бокс Професійний бокс
08:58
Чісора в разі перемоги над Пулєвим отримає ще один великий бій

Глава промоутерської компанії Matchroom Promotions Едді Хірн пообіцяв ветерану суперважкої ваги Дереку Чісорі (32-12, 23 КО) ще один великий поєдинок, якщо він переможе в реванші болгарина Кубрата Пулєва (29-2, 14 КО). Слова промоутера приводить портал boxingnews24.com.

«Якщо Чісора виграє, то в підсумку він отримає дійсно великий бій. Подивіться на рівень тих суперників, які його перемагали: Тайсон Ф'юрі двічі, Віталій Кличко, Джозеф Паркер, пограбування в поєдинку з Робертом Хеленіусом, близький бій з Кубратом Пулєвим, поразки Ділліану Уайту в двох близьких поєдинках. Безумовно, Чісора добре бився в другому бою з Уайтом до пропущеного удару.

Тому не можна говорити, що цей хлопець – не якісний суперважковаговик. Чісора краще 99% суперважковаговиків, але, на жаль, Дерек продовжує битися з цим одним відсотком, і він би не зміг би інакше.

Думаю, що коли ви побачите регрес Чісори на рингу і, зокрема, в тренувальному таборі, то тільки тоді буде пора йти. Але зараз я відчуваю, що він видає хороші виступи. Реванш з Пулєвим буде хорошим показником, тому що це важкий бій».

Нагадаємо, реванш з Пулєвим Чісора проведе 9 липня в Лондоні.

Ці боксери вже боксували в травні 2016 року і тоді Пулєв виграв роздільним рішенням суддів.


Карен Агабекян
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Едді Хирн Дерек Чісора

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