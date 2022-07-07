Чісора в разі перемоги над Пулєвим отримає ще один великий бій

Глава промоутерської компанії Matchroom Promotions Едді Хірн пообіцяв ветерану суперважкої ваги Дереку Чісорі (32-12, 23 КО) ще один великий поєдинок, якщо він переможе в реванші болгарина Кубрата Пулєва (29-2, 14 КО). Слова промоутера приводить портал boxingnews24.com.

Тому не можна говорити, що цей хлопець – не якісний суперважковаговик. Чісора краще 99% суперважковаговиків, але, на жаль, Дерек продовжує битися з цим одним відсотком, і він би не зміг би інакше.

Думаю, що коли ви побачите регрес Чісори на рингу і, зокрема, в тренувальному таборі, то тільки тоді буде пора йти. Але зараз я відчуваю, що він видає хороші виступи. Реванш з Пулєвим буде хорошим показником, тому що це важкий бій».