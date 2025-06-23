Чісора відмовився від поєдинку проти майбутнього лідера хевівейту
Британського ветерана не влаштував гонорар за бій
близько 2 годин тому
Дерек Чісора / Фото - Sky Sports
Британський ветеран надважкого дивізіону Дерек Чісора (36-13, 23 КО) для talkSPORT Boxing розповів, що йому пропонували організувати бій з непереможеним співвітчизником Мозесом Ітаумою (12-0, 10 KO).
«Мені зателефонували кілька тижнів тому і запропонували провести бій з Мозесом Ітаумою в Саудівській Аравії. Я відмовився. Вони сказали: «2 мільйони». Я відповів: «Ні, я пас».
Нагадаємо, Ітаума 16 серпня проведе поєдинок проти Ділліана Вайта.
Чісора у вересні може провести бій з тимчасовим чемпіоном світу WBO новозеландцем Джозефом Паркером.
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