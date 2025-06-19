Потенційний суперник Усика отримав нового суперника
Паркер проведе поєдинок з Чісорою
близько 2 годин тому
Фото: Matchroom
Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) має провести захист титулу у поєдинку з Дереком Чісорою (36-13, 23 KO), повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, бій має відбутися у вересні 2025 року. Відзначимо, що це буде третій двобій надважковаговиків – у травні 2021 року Паркер переміг роздільним рішенням суддів, а у грудні того ж року завоював звитягу одноголосним рішенням суддів.
Паркер висловився про реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.