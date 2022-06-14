Чісора: «Якби Джошуа перебоксіровал Усика, ми б сказали, що він новий Мохаммед Алі»

Британець вважає, що AJ зараз називали б великим, якби йому вдалося побити українця

Колишній претендент на титул в суперважкій вазі Дерек Чісора (32-11, 23 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зараз називали б великим боксером, якби йому вдалося реалізувати свій план в першому поєдинку з Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Чісору цитує ресурс boxing247.com:

«Якби минулої осені Джошуа переміг Усика, перебоксіровав його, то ми б зараз і не говорили про це. Ми б сказали, що Джошуа - новий Мохаммед Алі. Він спробував зробити щось нове, і якийсь час це працювало на нього. Але це не спрацювало, коли Ентоні вийшов на бій з Усик. Він спробував, а тепер почне з чистого аркуша. Треба забути всю цю маячню. Йому необхідно вийти і включити проти цього хлопця повну потужність, ось і все. Співпраця Джошуа з Робертом Гарсією? Відмінно, здорово для них. Тобі необхідні зміни, і вони принесуть користь. Все залежить від того, чи хочеш ти вчитися. Я знаю, що Джошуа скромний, і він вчиться».

Реванш Олександр Усик - Ентоні Джошуа перенесений на серпень.