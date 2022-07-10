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Чісора: «Якщо Хірн зможе вибити мені в суперники Уайлдера, то я буду щасливий»

Дерек розповів, коли завершить кар'єру
Бокс Професійний бокс
14:58
Чісора: «Якщо Хірн зможе вибити мені в суперники Уайлдера, то я буду щасливий»

Британський супертяжеловес Дерек Чісора (33-12, 23 КО) висловився про перемогу в реванші над болгарином Кубратом Пулєвим (29-3, 14 КО). Слова британця приводить портал boxingnews24.com.

«Мені ще не так довго залишилося, але я обіцяю віддати вам всього себе без залишку. Я проведу ще кілька поєдинків, а потім піду.

Мені не потрібні легкі бої, оскільки я хочу найважчих випробувань. Нещодавно я сказав Едді Хірну, що якщо він зможе вибити мені в суперники Уайлдера, то я буду щасливий.

Мені хочеться битися з усіма з мого покоління боксерів. Перемога чи поразка – я тільки хочу боксувати. Спасибі Едді і Matchroom.

Тут були мої діти. Це був перший раз, коли вони бачили, коли мені страшно. Мені потрібна була перемога. Я програв купу боїв і мені потрібно було перемогти. Приємно, коли тобі піднімають руку. Але якби судді віддали перемогу Пулєву, то я б знову стрибнув у цей вагон і помчав далі. Я звик бути пограбований. Для мене це не було б в новинку. Я б не засмутився. Я б продовжив йти вперед. Адже у Бога є план для мене».

Нагадаємо, раніше Едді Хірн заявив, що Чісорі не варто битися з Уайлдером і краще провести третій бій з Ділліаном Уайтом.

Карен Агабекян
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Теги

Деонте Уайлдер Кубрат Пульов Дерек Чісора

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