Підтримав так підтримав. Чісора прийшов на зважування з Пулєвим в масці із зображенням Бориса Джонсона
Чісорі хочуть організувати третій бій з Уайтом
При цьому, Дерека бояться пускати на Уайлдера
09:12
Промоутер британського суперважковаговика Дерека Чісори (33-12, 23 KO) Едді Хірн заявив, що хоче організувати своєму підопічному третій бій з Ділліаном Уайтом (28-3, 19 КО).
«Дерек говорив про бій з Уайлдером, але це небезпечно. Мені більше подобається варіант з організацією поєдинку Дерек Чісора – Ділліан Уайт III, тільки тому, що у цих двох завжди буде захоплююча бійка. Подорож триває.
Хто ще? Я не знаю. У нас є Енді Руїс, Луїс Ортіс, Джо Джойс, також Даніель Дюбуа. Є безліч варіантів».
Нагадаємо, раніше Чісора виграв в реванші у болгарина Кубрата Пулєва.