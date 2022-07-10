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Чісорі хочуть організувати третій бій з Уайтом

При цьому, Дерека бояться пускати на Уайлдера
Бокс Професійний бокс
09:12
Чісорі хочуть організувати третій бій з Уайтом

Промоутер британського суперважковаговика Дерека Чісори (33-12, 23 KO) Едді Хірн заявив, що хоче організувати своєму підопічному третій бій з Ділліаном Уайтом (28-3, 19 КО).

«Дерек говорив про бій з Уайлдером, але це небезпечно. Мені більше подобається варіант з організацією поєдинку Дерек Чісора – Ділліан Уайт III, тільки тому, що у цих двох завжди буде захоплююча бійка. Подорож триває.

Хто ще? Я не знаю. У нас є Енді Руїс, Луїс Ортіс, Джо Джойс, також Даніель Дюбуа. Є безліч варіантів».

Нагадаємо, раніше Чісора виграв в реванші у болгарина Кубрата Пулєва.

Карен Агабекян
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Теги

Ділліан Уайт Едді Хирн Дерек Чісора

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