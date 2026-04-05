Олег Шумейко

У Лондоні відбувся поєдинок ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 KO) та багаторазового претендента на титул Дерека Чісори (36-14, 23 KO).

Зі старту важчий британець накинувся на опонента у спробах швидко забити суперника. Американець не був готовим до такого розвитку подій і одразу почав в’язати суперника. Під кінець першого раунду ми могли побачити й дискваліфікацію – схилившись на канати, боксери почали молотити один одного по потилиці. Рефері пробачив та розборонив.

З кожним наступним раундом сили починали залишати Дерека. І якщо першу половину поєдинку Чісора диктував свій темп, то після екватору роль Вайлдера змінилася з контрпанчера на ініціатора. Попри це, обидва боксери мали місцеві успіхи – то «Бронзовий бомбардувальник» жорстко влучав по супернику, але не зумів добити «Делбоя», то Дерек відправляв потужний оверхенд, але також розвинути успіх не міг. Через відсутність захисту місцями події у рингу більше походили на бійку у барі – кулаки летіли з неймовірною інтенсивністю і бійці ніби показували, що не відчувають удари та продовжували приймати постріли обличчям та тулубом.

В 11 раунді обидва бійця були на канвасі, хоча падіння Деонтея все ж частково пов’язане з тим, що Дерек наступив йому на ногу, але ж відлік був. Брутальність продовжувалася всі 36 хвилин. Судді роздільним рішенням віддали перемогу Вайлдеру – 115:111, 112:115, 115:113.