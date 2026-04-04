Вайлдер пообіцяв відправити Чісору на пенсію
Бронзовий бомбардувальник хоче завершити кар'єру британського ветерана
1 день тому
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) для Sky Sports дав коментар напередодні поєдинку з британським ветераном хевівейта Дереком Чісорою (36-13, 23 КО).
«Я ламав руки багато разів, тому просто хочу почуватися комфортно в ринзі. У мене виникла проблема з тим, що рукавички були занадто тісними для моїх рук, але ми це владнаємо.
Я справжній боєць: коли настає час битися – вперед. Я люблю битися так само, як і цей чоловік любить битися. Усе своє життя мені доводилося боротися. У суботу ввечері глядачі побачать вибух.
Чи справді цей бій стане останнім у кар’єрі Чісори? Я йому вірю, він сказав, що завершить кар’єру, він дав обіцянку своїй дружині. Я стану тим, хто відправить його на пенсію».
Поєдинок між Вайлдером та Чісорою відбудеться 4 квітня у Лондоні.
Нагадаємо, Чісора переважив Вайлдера на вісімнадцять кілограмів.
Поділитись