Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) для Sky Sports дав коментар напередодні поєдинку з британським ветераном хевівейта Дереком Чісорою (36-13, 23 КО).

«Я ламав руки багато разів, тому просто хочу почуватися комфортно в ринзі. У мене виникла проблема з тим, що рукавички були занадто тісними для моїх рук, але ми це владнаємо.

Я справжній боєць: коли настає час битися – вперед. Я люблю битися так само, як і цей чоловік любить битися. Усе своє життя мені доводилося боротися. У суботу ввечері глядачі побачать вибух.

Чи справді цей бій стане останнім у кар’єрі Чісори? Я йому вірю, він сказав, що завершить кар’єру, він дав обіцянку своїй дружині. Я стану тим, хто відправить його на пенсію».