Чотириразовий чемпіон світу: «Перед Джошуа гора, яку потрібно покорити. В першому бою Усик його вимотав»

Карл Фроч сказав це Ентоні особисто

Колишній чемпіон світу, який зараз працює експертом, Карл Фроч заявив, що розповів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) про ті проблеми, які побачив у британця в першому бою проти Олександра Усика (19-0, 13 КО):

«Я нещодавно говорив з Джошуа. Я зараз висловлю ту ж думку, що й більшість – перед Ентоні гора, яку потрібно покорити, це було складно для нього. Особливо враховуючи те, як завершився перший бій. Він працював на відході, приймав удари, Усик його вимотав. Справді. Це було погано. Ми знаємо, що тактично Джошуа помилився. Я сказав йому про це. Я говорив про це з його тренером Робертом Гарсією, з Едді Хірном. Йому потрібно змінити план на бій».

Раніше Фроч зізнався, що його тривожить відсутність вогню в очах Джошуа.