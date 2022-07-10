Чухаджян: «Зараз чемпіон IBF – Спенс. Якщо хочу стати чемпіоном, треба перемогти його»
Чухаджян: «Дуже хочу, щоб Усик переміг, бо мені не подобається Джошуа як боксер»
Українець назвав британця нудним боксером
17:30
Володар поясу IBF Inter-Continental в напівсередній вазі Карен Чухаджян (21-1, 11 КО) сподівається, що Олександр Усик (19-0, 13 КО) переможе Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО):
«Я дуже хочу, щоб Усик переміг, бо мені не подобається Джошуа як боксер. Той таки Уайлдер – кострубатий, але жорстко б’є. Ф’юрі – величезний, але при цьому швидкий, рухливий. Усик – дуже технічний. А Джошуа – просто здоровий мужик.
Зараз він трохи перебудувався, а раніше: одну серію проб’є – до кінця раунду ходить відновлюється. Він мені дуже не подобався через це. Я дуже хотів, щоб його Володимир Кличко нокаутував, але, на жаль… Вважаю Джошуа нудним боксером, він мені взагалі нецікавий».
Раніше Чухаджян заявляв, що готовий боксувати з Ерролом Спенсом.
Коментарі 0