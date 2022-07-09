Сенченко: «Були моменти, коли Чухаджяну з Мінто було непросто»
Чухаджян: «Зараз чемпіон IBF – Спенс. Якщо хочу стати чемпіоном, треба перемогти його»
Українець зізнався, що готовий битися з топами
16:16
Володар поясу IBF International в напівсередній вазі Карен Чухаджян (21-1, 11 КО) заявив Luckypunch.net, що готовий боксувати з топами:
«В будь-якому випадку все одно уявляєш себе в ринзі з цими хлопцями [Кроуфорд, Спенс], тому що вони чемпіони і ти йдеш до них. По версії IBF зараз чемпіон – Спенс, тому в моїй голові: «Якщо я хочу стати чемпіоном, треба перемогти Спенса». Звичайно буде складно, але я думаю про це.
Я лише «за». І з Джароном Еннісом я б хотів побоксувати, і з Коннором Бенном – з задоволенням. Якщо буде можливість побитися з кимось якісним типу Турмана, я б теж хотів. З тими, хто вже був чемпіонами, щоб відчути рівень людей, які вже були на Олімпі».
Нагадаємо, Чухаджян впевнено захистив свій пояс, змусивши суперника відмовитися виходити на сьомий раунд.
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