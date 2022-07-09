Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:00
live
Всесвітні ігри 2022. День 2. Стрільба з лука. Пряма трансляція
15:55
Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Україна - Іспанія

Чухаджян: «Зараз чемпіон IBF – Спенс. Якщо хочу стати чемпіоном, треба перемогти його»

Українець зізнався, що готовий битися з топами
Бокс Професійний бокс
16:16
Чухаджян: «Зараз чемпіон IBF – Спенс. Якщо хочу стати чемпіоном, треба перемогти його»

Володар поясу IBF International в напівсередній вазі Карен Чухаджян (21-1, 11 КО) заявив Luckypunch.net, що готовий боксувати з топами:

«В будь-якому випадку все одно уявляєш себе в ринзі з цими хлопцями [Кроуфорд, Спенс], тому що вони чемпіони і ти йдеш до них. По версії IBF зараз чемпіон – Спенс, тому в моїй голові: «Якщо я хочу стати чемпіоном, треба перемогти Спенса». Звичайно буде складно, але я думаю про це.

Я лише «за». І з Джароном Еннісом я б хотів побоксувати, і з Коннором Бенном – з задоволенням. Якщо буде можливість побитися з кимось якісним типу Турмана, я б теж хотів. З тими, хто вже був чемпіонами, щоб відчути рівень людей, які вже були на Олімпі».

Нагадаємо, Чухаджян впевнено захистив свій пояс, змусивши суперника відмовитися виходити на сьомий раунд.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Карен Чухаджян

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Сенченко: «Були моменти, коли Чухаджяну з Мінто було непросто»
Сенченко: «Були моменти, коли Чухаджяну з Мінто було непросто»
Бокс Професійний бокс
03 липня 22:56
Український боксер поїхав захищати пояс в Німеччину – суперник відмовився виходити на сьомий раунд
Український боксер поїхав захищати пояс в Німеччину – суперник відмовився виходити на сьомий раунд
Бокс Професійний бокс
02 липня 21:31
Чухаджян – четвертий в оновленому рейтингу IBF. Голуб знаходиться на сьомий позиції
Чухаджян – четвертий в оновленому рейтингу IBF. Голуб знаходиться на сьомий позиції
Бокс Професійний бокс
14 червня 09:24

Новини: Бокс

Чухаджян: «Зараз чемпіон IBF – Спенс. Якщо хочу стати чемпіоном, треба перемогти його»
Чухаджян: «Зараз чемпіон IBF – Спенс. Якщо хочу стати чемпіоном, треба перемогти його»
Професійний бокс
16:16
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Професійний бокс
13:39
Реванш з Джошуа стане останнім для Усика в K2 Promotions
Реванш з Джошуа стане останнім для Усика в K2 Promotions
Професійний бокс
12:14
«Фанатики, отримали порцію ватної програми від Васі?» Колишній тренер Кличка розгніваний через мовчання Ломи
«Фанатики, отримали порцію ватної програми від Васі?» Колишній тренер Кличка розгніваний через мовчання Ломи
Професійний бокс
09:53
7-річна донька Кличка хоче задати одне питання путіну
7-річна донька Кличка хоче задати одне питання путіну
Професійний бокс
09:52
Український боксер був спаринг партнером Пулєва. Він не бачить шансів у Чісори
Український боксер був спаринг партнером Пулєва. Він не бачить шансів у Чісори
Професійний бокс
08 липня 20:33
Підтримав так підтримав. Чісора прийшов на зважування з Пулєвим в масці із зображенням Бориса Джонсона
Підтримав так підтримав. Чісора прийшов на зважування з Пулєвим в масці із зображенням Бориса Джонсона
Професійний бокс
08 липня 18:16
WBA поверне штаб-квартиру з Панами в США. Офіс Асоціації тепер буде знаходитися в Х'юстоні
WBA поверне штаб-квартиру з Панами в США. Офіс Асоціації тепер буде знаходитися в Х'юстоні
Професійний бокс
08 липня 16:57
Чісора: «Нам необхідно, аби Джошуа нокаутував Усика»
Чісора: «Нам необхідно, аби Джошуа нокаутував Усика»
Професійний бокс
08 липня 12:18
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Всі новини