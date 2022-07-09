Чухаджян: «Зараз чемпіон IBF – Спенс. Якщо хочу стати чемпіоном, треба перемогти його»

Володар поясу IBF International в напівсередній вазі Карен Чухаджян (21-1, 11 КО) заявив Luckypunch.net, що готовий боксувати з топами:

Я лише «за». І з Джароном Еннісом я б хотів побоксувати, і з Коннором Бенном – з задоволенням. Якщо буде можливість побитися з кимось якісним типу Турмана, я б теж хотів. З тими, хто вже був чемпіонами, щоб відчути рівень людей, які вже були на Олімпі».