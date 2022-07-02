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Український боксер поїхав захищати пояс в Німеччину – суперник відмовився виходити на сьомий раунд

Карен Чухаджян достроково виграв свій поєдинок
Бокс Професійний бокс
21:31
Український боксер поїхав захищати пояс в Німеччину – суперник відмовився виходити на сьомий раунд

Володар поясу IBF Inter-Continental у напівсередній вазі Карен Чухаджян (21-1, 11 КО) захистив свій титул в рамках вечору боксу в Ердінзі, Німеччина.

Українець зустрічався з австралійцем Блейком Мінто (14-3-2, 3 КО). Після шостого раунду суперник підопічного В’ячеслава Сенченка відмовився продовжувати бій.

Також в рамках цього вечору боксу свій бій провів Андрій Вєліковський – він вибив опонента за межі рингу.

Сергій Лук'яненко
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