Олег Гончар

Комп’ютеризована система CompuBox оприлюднила статистику нанесених і точних ударів у 10-раундовому поєдинку карда Zuffa Boxing 02 між колишнім чемпіоном світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) та екс-претендентом із США Радівоє Калайджич (30-3, 22 КО).

Гвоздик упевнено контролював хід поєдинку на стартових етапах і двічі відправляв суперника в нокдаун — у першому та четвертому раундах. До сьомої 3-хвилинки він вів домінував у кожному раунді.

Утім, у сьомому раунді ситуація різко змінилася: українець двічі опинився на настилі, після чого рефері ухвалив рішення зупинити бій і зафіксувати перемогу Калайджича.

Згідно з фінальною статистикою ударів CompuBox, українець мав перевагу за загальною кількістю точних ударів — 129 проти 80, вигравав за джебами — 53:37, а також за силовими ударами — 76:43.