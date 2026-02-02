Володимир Кириченко

Сербський боксер Радівоє Калайджич (30-3, 22 КО) виграв бій у українця Олександра Гвоздика (21-3, 17 КО) в рамках шоу Zuffa Boxing 2.

Гвоздик відправив Калайджича у нокдаун у першому та четвертому раундах. У сьомому раунді Радівоє оформив камбек – спершу відправив у нокдаун, а згодом нокаутував українця.

Для Олександра це третя поразка у професійному боксі – до цього він програвав Артуру Бетербієву та Девіду Бенавідесу.

