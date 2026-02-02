Калайджич, перебуваючи на межі поразки, зміг нокаутувати Гвоздика
Українець програв третій бій у професійній кар'єрі
близько 3 годин тому
Олександр Гвоздик / Фото - ESPN
Сербський боксер Радівоє Калайджич (30-3, 22 КО) виграв бій у українця Олександра Гвоздика (21-3, 17 КО) в рамках шоу Zuffa Boxing 2.
Гвоздик відправив Калайджича у нокдаун у першому та четвертому раундах. У сьомому раунді Радівоє оформив камбек – спершу відправив у нокдаун, а згодом нокаутував українця.
Для Олександра це третя поразка у професійному боксі – до цього він програвав Артуру Бетербієву та Девіду Бенавідесу.
