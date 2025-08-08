Олег Гончар

Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін (12-0, 4 КО) проведе бій у Манчестері в рамках вечора боксу від Queensberry Promotions, головною подією якого стане поєдинок Джошуа Буатсі проти Зака Паркера.

Суперником 28-річного Лапіна буде 27-річний британець Трой Джонс (12-1, 6 КО).

Лапін, чинний чемпіон за версіями IBF Intercontinental, WBA Continental і WBO International, у своєму останньому бою в липні 2025 року на «Вемблі» спірно переміг британця Льюїса Едмондсона рішенням суддів.

Поєдинок проти Джонса стане спробою фанатів забути його останній поєдинок, де він виглядав не найкращим чином.