Олег Гончар

Французький боксер-важковаговик Тоні Йока (14-3, 11 КО), який є олімпійським чемпіоном-2016, отримав новий шанс реанімувати кар’єру після підписання контракту з Queensberry Promotions.

Промоутер Френк Воррен розповів BoxingScene про амбітні плани на 33-річного боксера, який переміг Джо Джойса у фіналі Ріо-2016.

Воррен бачить Йоку в боях проти топових бійців своєї промоутерської компанії: Джо Джойса, для якого реванш за спірну поразку в Олімпіаді може стати важливою подією, Даніеля Дюбуа, який прагне відновитися після поразки Олександру Усику; чи Мозеса Ітауми, молодого таланту, що мріє перевірити себе проти олімпійського чемпіона.

Також Воррен згадав Агіта Кабаєла, чий тимчасовий титул WBC може бути на кону в добровільному захисті проти Йоки, або Ділліана Вайта після його ймовірного бою з Ітаумою 16 серпня.

Останній бій Йоки відбувся 17 травня, де він одноголосним рішенням переміг росіянина Арслана Яллиєва (16-1).