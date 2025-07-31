Промоутер Ф'юрі підписав контракт з олімпійським чемпіоном
Несподіване рішення від Queensberry Promotions
близько 1 години тому
Тоні Йока / Фото - Yahoo
Французький суперважковаговик, переможець Олімпіади у Ріо-2016 Тоні Йока (14-3, 11 КО) став боксером промоутерської компанії Френка Воррена Queensberry Promotions. Про це повідомляю boxingscene.com.
Йока приєднався до значного ростеру суперважковаговиків Queensberry Promotions, до якого, зокрема, входять Тайсон Ф'юрі, Даніель Дюбуа, Джозеф Паркер, Агіт Кабайєл, Фабіо Вордлі та Чжан Чжілей.
Тоні останній бій провів у травні, коли переміг одноголосним рішенням суддів росіянина Арслана Яллиєва.
Нагадаємо, Йока може провести бій з Ентоні Джошуа або з Джо Джойсом, з яким він бився у фіналі Олімпіади-2016.