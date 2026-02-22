Де Ла Хойя допустив реванш з Мейвезером
Промоутер згадав поразку 2007 року та допустив можливість реваншу
близько 4 годин тому
Оскар Де Ла Хойя
Промоутер Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя прокоментував заяву Флойда Мейвезера-молодшого про відновлення професійної кар’єри.
«Не робіть цього зі мною. Я знаю, що добре виглядаю, і, можливо, я захочу реваншу».
Боксери зустрічалися у 2007 році. Тоді Мейвезер переміг роздільним рішенням суддів і завоював титул у першій середній вазі.
Раніше Мейвезер повідомив, що планує відновити професійну кар’єру після виставкового поєдинку з колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Майком Тайсоном.