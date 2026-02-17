Володимир Кириченко

Журналіст та інсайдер The Ring Майк Коппінджер повідомив дату та місце проведення поєдинку між колишнім абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Майком Тайсоном та ексволодарем титулів у пʼяти вагових категоріях Флойдом Мейвезером-молодшим.

За інформацією Коппінджера, виставковий бій між двома легендарними американцями попередньо заплановано на 25 квітня в Конго.

🚨 The Mike Tyson vs Floyd Mayweather exhibition is tentatively set to take place on April 25th in the Congo, sources have told @MikeCoppinger. pic.twitter.com/xdz5PsI44t — InsideRingShow (@InsideRingShow) February 16, 2026

Востаннє 59-річний Тайсон виходив у ринг в листопаді 2024 року, програвши Джейку Полу.

48-річний Мейвезер завершив карʼєру непереможеним у 2017 році, з тих пір він взяв участь вже у 8 виставкових поєдинках.

Нагадаємо, ініціатором бою став саме Мейвезер.