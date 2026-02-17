Стало відомо, де і коли відбудеться мегафайт Тайсон – Мейвезер
59-річний Майк не виходив в ринг з листопада 2024 року
близько 18 годин тому
Тайсон і Мейвезер / Фото - BBC
Журналіст та інсайдер The Ring Майк Коппінджер повідомив дату та місце проведення поєдинку між колишнім абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Майком Тайсоном та ексволодарем титулів у пʼяти вагових категоріях Флойдом Мейвезером-молодшим.
За інформацією Коппінджера, виставковий бій між двома легендарними американцями попередньо заплановано на 25 квітня в Конго.
Востаннє 59-річний Тайсон виходив у ринг в листопаді 2024 року, програвши Джейку Полу.
48-річний Мейвезер завершив карʼєру непереможеним у 2017 році, з тих пір він взяв участь вже у 8 виставкових поєдинках.
Нагадаємо, ініціатором бою став саме Мейвезер.