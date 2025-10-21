Олег Гончар

Промоутер Golden Boy Оскар Де Ла Хойя відповів на критику свого методу розвитку бійців, протиставивши його підходу Zuffa Boxing та UFC Дейни Вайта, повідомив портал BoxingScene.

Оскар підкреслив, що його стратегія полягає в виявленні перспективних талантів і поступовому просуванні їх до вершин, як це було з Саулем Альваресом, Раяном Гарсією та іншими чемпіонами. Замість швидких, ризикованих боїв у стилі реаліті-шоу, Де Ла Хойя обирає крок-за-кроком підхід.

«Я не збираюся відразу ж вибивати їх із гри. Це не справжній бокс і не конкуренція. Ми будемо дотримуватися свого курсу, як Едді Гірн, Top Rank і Френк Воррен». Оскар Де Ла Хойя

Нагадаємо, раніше у Дейни Вайта виник конфлікт з Едді Гірном.