Британський промоутер Едді Хірн у коментарі BoxingScene відповів на різку критику президента UFC Дейни Вайта, закликавши того зберігати спокій і не розпалювати конфлікт.

Мене трохи занепокоїло те, що сказав Дана. Мені подобається він як людина, не хочу, щоб усе дійшло до ворожнечі. Але я побачив те інтерв’ю й подумав: “Бум — усе, ще до початку”.

Якщо ти хочеш говорити настільки голосно — просто заспокойся. Ми вже це бачили, тиск лише зростає. Нам не потрібно сваритися чи втрачати самовладання. Ти займаєшся своєю справою, я — своєю.