Де ла Хойя розніс Хірна через поразку Альвареса: «Бівол був ніким»

Оскар зазначив, що Едді не вміє працювати в США

Глава промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя вколов Едді Хірна за організацію бою Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) та Дмитра Бівола (19-0, 11 KO). Слова американця приводить портал boxingscene.com.

«Це був програшний варіант для всіх. Бівола взагалі ніхто не знав. Якщо би я просував Бівола, щоб зробити його ім'я більш відомим, оскільки до бою з Канело ніхто не знав, хто він такий. Бівол був неактуальним суперником на той момент, він був ніким.

У Канело є промоутер, який, не прийшов зі світу боксу. Насправді він не знає бійцівську специфіку і через нього Канело програв, це був неправильний стиль. У Лас-Вегасі взагалі не було ніякої галасу навколо бою. Зараз Канело – суперзірка в цій грі. Едді Хірн не віддав йому належного, організувавши бій з Біволом.

Хірн робить багато поєдинків, які не мають ніякого значення, особливо в США. Можливо, він хороший промоутер в Великобританії і розкручує європейський бійців, але це нічого не означає в США».

Нагадаємо, раніше Хірн заявив, що Альварес не відмовиться від реваншу з Біволом.